Местным жителям уже предоставили график отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля в Киевской области, поэтому рассказываем, кому готовиться.

График отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля в Киевской области коснется сразу нескольких населенных пунктов, а значит, и тысяч потребителей, сообщает Politeka.

В этот раз изменения в подаче природного голубого топлива связаны как с плановыми ремонтами, так и с обновлением газовых систем, информируют в местной газораспределительной сети.

График отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля в Киевской области будет касаться, в частности, жителей Белой Церкви, Таращанской общины и Кожанки в Васильковском районе.

Часть работ уже согласована, и на нескольких участках техника и специалисты местного филиала «Газмереж» начнут работы уже в ближайшие дни.

В Белой Церкви, 3 числа с 09:00 до 17:00, голубое топливо временно отключат в многоквартирных домах по улице Игоря Каплуненко,5 и Олеся Гончара,3 Это часть большого проекта по реконструкции системы распределения в городе.

В селе Журавлиха, принадлежащем Таращанскому району, график отключения газа на неделю с 30 июня по 6 июля в Киевской области вступит в действие чуть раньше — с 1 числа. Работы там будут более растянуты во времени, ориентировочно до 11-го.

Как пояснили газовики, речь идет о плановом обслуживании сетей, поэтому специалисты должны пройти все основные участки, проверить герметичность, состояние арматуры и при необходимости обновить отдельные элементы. Эти технические работы позволят избежать аварий в будущем.

В Кожанке, что в Васильковском районе, временные неудобства коснутся домов с понедельника по пятницу.Там специалисты будут работать на газопроводе среднего давления. Это участок, нуждающийся в профилактическом обслуживании.

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