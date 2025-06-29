Прогноз погоди в Україні на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє бути дуже насиченим у погодному плані.

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 30 червня по 6 липня склали синоптики та розкрили, що варто чекати на повернення спеки найближчим часом, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані декількох синоптичним сайтів.

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 30 червня по 6 липня склала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook та повідомила про спеку на початку липня та розповіла, де завтра в Україні очікуються дощі з грозами, штормовий вітер і чи буде сонячний день у більшості областей.

«3−4 липня в більшості областей України очікується спека +28 +34 градуси. Звичайно, у південній частині України спека не буде якимось рідкісним явищем — говоримо про переважаючу синоптичну ситуацію. Це — за попереднім прогнозом», — зазначила синоптикиня.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі також оприлюднили коротку кліматичну характеристику прогнозу погоди в Україні на тиждень з 30 червня по 6 липня. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць літа.

В Укргідрометцентрі наголосили також, що липень - найтепліший місяць року: з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами й зливами; з періодами жаркої посушливої погоди.

Абсолютний максимум температури повітря в липні в Україні: 33,4-39,6°C; у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму - місцями 40-41,6°C; у гірських районах - 27-37°C.

4-е число стане своєрідним «затишшям перед бурею». Значні опади в цей день малоймовірні — короткочасні дощі очікуються лише місцями: на півдні Вінницької області, у Чернівецькій та Львівській областях. Локальні зливи можливі також на межі Миколаївської та Одеської областей. У Тернопільській області прогнозують не більше 2 мм опадів.

5-ого числа ситуація почне змінюватися. Атмосферний фронт принесе більш інтенсивні дощі, які охоплять більшість західних регіонів України. Найінтенсивніші опади очікуються у Тернопільській області — до 46,7 мм. На півночі Київщини та у Чернігівській області дощі будуть незначними, а подекуди й зовсім відсутні.

6-е число продемонструє справжній характер літньої негоди. Прогнозуються сильні грозові дощі, місцями з грозами. На погодній мапі чітко видно активну смугу опадів, що простягається з північного сходу на південний захід країни. Найбільше від негоди постраждає Кременчук у Полтавській області — очікується до 57,4 мм дощу. Значні опади прогнозуються також у Кропивницькому, на Харківщині, в окремих районах Миколаївської та Одеської областей.

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