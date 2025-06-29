Прогноз погоды в Украине на неделю с 30 июня по 6 июля обещает быть очень насыщенным в погодном плане.

Прогноз погоды в Украине на неделю с 30 июня по 6 июля составили синоптики и раскрыли, что стоит ожидать возвращения жары в ближайшее время, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные нескольких синоптических сайтов.

Прогноз погоды в Украине на неделю с 30 июня по 6 июля составила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в facebook и сообщила о жаре в начале месяца и рассказала, где завтра в Украине ожидаются дожди с грозами, штормовой ветер и будет ли солнечный день в большинстве регионов.

«3-4 июля в большинстве областей Украины ожидается жара +28+34 градуса. Конечно, в южной части жара не будет каким-то редким явлением — говорим о преобладающей синоптической ситуации. Это — по предварительному прогнозу», — отметила синоптика.

Между тем, в Украинском гидрометеорологическом центре также обнародовали краткую климатическую характеристику прогноза погоды в Украине на неделю с 30 июня по 6 июля. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц лета.

В Укргидрометцентре также отметили, что второй месяц лета - самый теплый месяц года: с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями; с периодами жаркой засушливой погоды.

Абсолютный максимум температуры воздуха в июле: 33,4-39,6°C; в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и Крыму - местами 40-41,6°C; в горных районах – 27-37°C.

4-е число станет своеобразным «затишьем перед бурей». В этот день ожидается дождь. Локальные ливни возможны также на границе Николаевской и Одесской областей. На Тернопольщине прогнозируется не более 2 мм осадков.

5-е число ситуация начнет изменяться. Атмосферный фронт принесет более интенсивные дожди, охватившие большинство западных регионов. Самые интенсивные осадки ожидаются на Тернопольщине – до 46,7 мм. На севере Киевщины и Черниговщине дожди будут незначительными, а иногда и вовсе отсутствуют.

6-е число продемонстрирует настоящий характер летнего ненастья. Прогнозируются сильные дожди, местами с грозами. На погодной карте отчетливо видна активная полоса осадков, простирающаяся с северо-востока на юго-запад страны. Больше всего от непогоды пострадает Кременчуг в Полтавской - ожидается до 57,4 мм дождя. Значительные осадки прогнозируются также в Кропивницком, Харьковском регионе, в отдельных районах Николаевской и Одесской областей.

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