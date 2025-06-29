Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє теплу пору без неприємних сюрпризів.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 30 червня по 6 липня розробили синоптики та розповіли, чого чекати містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 30 червня по 6 липня. Тиждень розпочнеться з теплої погоди. У понеділок, 30-ого числа: вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня буде стояти ясна пора. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +20 до +28°C.

Вівторок, 01.07: хмар на небі не спостерігатиметься, день обіцяє бути ясним. Без опадів. Денна температура сягне +26°C.

У середу, 02.07: прогнозують температуру в межах від +17 до +31°C. Ранок протримається безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати стільники. Оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали за їх поведікою. Так ось: коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять – перед засухою; сидять на стінках вулика – до сильної спеки.

У четвер, 03.07: синоптики обіцяють від 19 до 31 градусів зі знаком "+". На небі жодної хмаринки. Дождів синоптики не прогнозують.

В п'ятницю 04.07: увесь день небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Стопчики термометрів піднімуться до +32 градусів.

В суботу 05.07: температура протримається на рівні +32 градусів. Небосвід буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Дождів не прогнозують.

Неділя 06.07: увесь день утримається ясна погода. Без опадів. Протримається +20 до +30. Отже прогноз погоди в Одесі на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє теплу пору без неприємних сюрпризів.

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