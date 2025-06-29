Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє спекотну та суху погоду.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 30 червня по 6 липня підготували для українців синоптики та розкрили, якими ці дні будуть для містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 30 червня по 6 липня, вони обіцяють деякі зміни. Тиждень почнеться з теплоти. У понеділок 30-ого числа: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температура повітря підніметься до +25 градусів.

У вівторок 01.07: стане трішки тепліше, повітря прогріється до +24 градусів. На небосводі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Народний прогноз: Наші пращури в цей день спостерігали за травою: якщо вранці вона суха – вночі буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії.

Середа 02.07: ясна пора триматися впевнено, вдень можлива недовга окупація неба хмарами. Опадів не прогнозується. Температура – від +15 до +25 градусів.

У четвер, 03.07: синоптики обіцяють від 16 до 28 градусів зі знаком "+". Вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

П'ятниця 04.07: хмари не з'являться на небі, а дождів синоптики не прогнозують. Температура повітря – +18 до +31.

Субота 5 липня: увесь день небосвід буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без дождів - прогріється від +21 до +33.

Неділя 06.07: увесь день утримається ясна пора. Дождів не очікується. Протримається +21 до +30. Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами: якщо вони під хмари летять – до негоди. Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє спекотну та суху пору.

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