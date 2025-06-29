Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 30 июня по 6 июля обещает жаркую и сухую погоду.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 30 июня по 6 июля подготовили для украинцев синоптики и раскрыли, как эти дни будут для горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 30 июня по 6 июля, они обещают некоторые изменения. Неделя начнется с теплоты. В понедельник 30 числа: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Во вторник 01.07: станет немного теплее, воздух прогреется до +24 градусов. На небосводе не будет ни одного облака . Без осадков. Наши предки в этот день следили за облаками: если утром - дождь. В это время отцветает малина, начинают цвести лилии.

Среда 02.07: ясная пора держаться уверенно, днем ​​возможна недолгая оккупация неба облаками. Осадков не прогнозируется. Температура – ​​от +15 до +25 градусов.

В четверг, 03:07: синоптики обещают от 16 до 28 градусов со знаком "+". Днем на небе появятся тучи, которые вечером должны рассеяться. Без осадков.

Пятница 04.07: облака не появятся на небе, а дожди синоптики не прогнозируют. Температура воздуха – +18 до +31.

Суббота 5 июля: весь день небо будет ясным, и тучи не омрачят его до конца дня. Без дождей – прогреется от +21 до +33.

Воскресенье 06.07: весь день удержится ясное время. Дождей не ожидается. Продержится +21 до +30. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 30 июня по 6 июля обещает жаркую и сухую пору.

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