Прогноз погоди у Києві на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє спекотні посушливі дні.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 30 червня по 6 липня та розповіли українцям, до яких сюрпризів готуватись, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 30 червня по 6 липня. Тиждень у столиці розпочнеться з теплоти. У понеділок, 30-ого числа: небо у столиці буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +15 до +24°C.

Вівторок, 01.07: вдень хмари з'являться на небосводі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Денна температура сягне +21°C.

У середу, 02.07: прогнозують тепло та температуру в межах від +16 до +26°C. Ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Дождів не передбачається.

У четвер, 03.07: синоптики обіцяють від 17 до 31 градусів зі знаком "+". Ясна пора буде триматися впевнено, вдень можлива недовга окупація неба хмарами. Дождів цього дня не прогнозується.

В п'ятницю 4 липня: ранок протримається безхмарним, і до кінця дня небосвід лишатиметься ясним. Без опадів.. Стопчики термометрів піднімуться до +34 градусів.

В суботу 05.07: температура протримається на рівні +32 градусів. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Дождів не прогнозується.

Неділя 06.07: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Протримається від +20 до +26. Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє спекотні посушливі дні, без погодних сюрпризів.

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