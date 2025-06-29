Прогноз погоды в Киеве на неделю с 30 июня по 6 июля обещает жаркие засушливые дни.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 30 июня по 6 июля и рассказали украинцам, к которым готовятся сюрпризы, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 30 июня по 6 июля. Неделя в столице начнется с теплоты. В понедельник, 30 числа: небосвод в столице будет ясным весь день, лишь вечером оно затянется облаками. Без осадков. Столбики термометров будут колебаться от +15 до +24°C.

Вторник, 01.07: днем ​​облака появятся на небе только лишь для того, чтобы вечером рассеяться. Без осадков. Днем температура поднимется к 21°C.

В среду, 02.07: прогнозируют тепло и температуру в пределах от +16 до +26°C. Ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Дождей не предполагается.

В четверг, 03:07: синоптики обещают от 17 до 31 градусов со знаком "+". Пора будет держаться уверенно, днем ​​возможна недолгая оккупация неба облаками. Дождей в этот день не прогнозируется.

В пятницу 4 июля: утро продержится безоблачным, и до конца дня небосвод будет оставаться ясным. Без осадков. Стопчики термометров поднимутся до +34 градусов.

В субботу 05.07: температура продержится на уровне +32 градусов. Во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру опять очиститься. Дождей не прогнозируется.

Воскресенье 06.07: тучи появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться. Продержится от +20 до +26. Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 30 июня по 6 июля обещает жаркие засушливые дни, без погодных сюрпризов.

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