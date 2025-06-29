Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє стабільну теплу погоду з кількома спекотними днями.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 30 червня по 6 липня склали синоптики та розповіли, чого очікувати містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 30 червня по 6 липня. У понеділок 30-ого числа:ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +22°C.

У вівторок, 01.07: повітря прогріється до +21°C. Очікується ясна пора, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.

Середа, 02.07: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Дождів не прогнозується. Температурні коливання — від +14 до +22°C.

Четвер, 3 липня: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ. Впродовж дня температура триматиметься в межах +15…+26°C.

У п’ятницю, 04.07: ранок у місті протримається безхмарним, і до кінця дня небосвід лишатиметься ясним. Температура повітря триматиметься в межах +18…+30°C.

Субота, 05.07: увесь день небосвід буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Температура коливатиметься від +20 до +30°C.

У неділю 06.07: вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дождів не передбачається. Температурні показники — від +18 до +28°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє стабільну теплу погоду, з кількома спекотними днями.

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