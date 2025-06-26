У Миколаєві є як державні, так і волонтерські, і приватні ініціативи, які допомагають ВПО знайти безкоштовне житло в регіоні.

Внутрішньо переміщені особи мають можливість знайти в Миколаєві та області квартиру, будинок або кімнату на безоплатній основі, пише Politeka.

Якщо ВПО планує шукати житло в Миколаєві через державну систему, то спершу потрібно пройти реєстрацію в місцевому ЦНАП (адреси: проспект Богоявленський, 1, або просп. Богоявленський, 314). Держава може надати родині місця в гуртожитках, які вже облаштовано необхідними меблями та технікою.

Серед недержавних ініціатив зручним інструментом для пошуку житла для ВПО як у Миколаївській області, так і в інших регіонах України, є сайт dopomagai.org. Ця платформа дозволяє знайти безкоштовну оселю, потрібно лише ввести свої умови (кількість осіб, склад родини, чи є діти та домашні тварини, необхідна тривалість проживання) та переглянути варіанти, які вам підходять.

На інших платформах ВПО також можуть знайти низку оголошень від волонтерів і звичайних людей, які пропонують переселенцям безкоштовне місце для проживання, повідомляє Politeka.

Наприклад, на сайті громадської організації " Українське місто" можна знайти пропозиції від волонтерів з варіантами прихистку для переселенців на будь-який термін, від 1-3 днів до невизначеного, до кінця війни. Потрібно телефонувати за номером телефону, вказаним в оголошеннях, і дізнаватися деталі.

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