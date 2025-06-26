В Николаеве есть как государственные, так и волонтерские, и частные инициативы, которые помогают ВПЛ найти бесплатное жилье в регионе.

Внутренне перемещенные лица могут найти в Николаеве и области квартиру, дом или комнату на безвозмездной основе, пишет Politeka.

Если ВПЛ планирует искать жилье в Николаеве через государственную систему, то сначала нужно пройти регистрацию в местном ЦНАП (адреса: проспект Богоявленский, 1, или просп. Богоявленский, 314). Государство может предоставить семье места в общежитиях, которые уже оснащены необходимой мебелью и техникой.

Среди негосударственных инициатив удобным инструментом для поиска жилья для ВПЛ как в Николаевской области, так и в других регионах Украины, является сайт dopomagai.org. Эта платформа позволяет найти бесплатное жилье, нужно только ввести свои условия (количество лиц, состав семьи, есть ли дети и домашние животные, необходимая продолжительность проживания) и просмотреть варианты, которые вам подходят.

На других платформах ВПЛ также могут найти ряд объявлений от волонтеров и обычных людей, которые предлагают переселенцам бесплатное место проживания, сообщает Politeka.

Например, на сайте общественной организации "Украинский город" можно найти предложения от волонтеров с вариантами убежища для переселенцев на любой срок, от 1-3 дней до неопределенного, до конца войны. Нужно звонить по номеру телефона, указанному в объявлениях, и узнавать детали.

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