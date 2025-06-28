Подорожчання продуктів у Полтавській області з 1 липня є результатом складного комплексу економічних і кліматичних факторів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області з 1 липня відображає загальноукраїнські тенденції на ринку сільськогосподарських товарів, повідомляє Politeka.

Згідно з оцінками провідних науковців Інституту аграрної економіки, зміни цін пов’язані з коливаннями на ринку пального, підвищенням тарифів на електроенергію для виробників, нестабільністю постачання та впливом погодних умов на врожай.

У липні 2025 року очікується здешевшання окремих овочів – приблизно на 10% порівняно з червнем. Це стосується, зокрема, салатних культур завдяки зростанню обсягів пропозиції.

Водночас зростання цін зафіксоване на жовтий болгарський перець (до 209,25 грн/кг, +16,5%), червоні помідори (до 99,30 грн/кг, +16,1%) та томати-сливки (до 110,40 грн/кг, +5,7%). Причина – затримка початку масового збору овочів відкритого ґрунту через несприятливу погоду.

Згідно з прогнозами Інни Сало, головної наукової співробітниці ННЦ «Інститут аграрної економіки», у разі стабілізації постачання до кінця місяця можуть знизитися ціни на капусту, буряк, цибулю та картоплю — до 15%.

Щодо м’ясного ринку, к.е.н. Наталія Копитець зазначає, що можливе зростання роздрібних розцінок на яловичину, свинину та курятину до 3%. Основні чинники – зростання витрат на виробництво, зменшення поголів’я та логістичні труднощі, що виникли внаслідок війни.

У хлібопекарській галузі також продовжується щомісячне підвищення розцінок. За словами Світлани Черемісіної, хліб у липні може подорожчати ще на 1–2%. Водночас спостерігається стабілізація цін на зернові культури — пшениця 2-го класу подешевшала на 1,9%, жито — на 6,7%.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області з 1 липня — це результат складного комплексу економічних і кліматичних факторів.

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