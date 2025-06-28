Подорожание продуктов в Полтавской области с 1 июля является результатом сложного комплекса экономических и климатических факторов.

Подорожание продуктов в Полтавской области с 1 июля отражает общеукраинские тенденции рынка сельскохозяйственных товаров, сообщает Politeka.

Согласно оценкам ведущих ученых Института аграрной экономики, изменения цен связаны с колебаниями на рынке горючего, повышением тарифов на электроэнергию для производителей, нестабильностью снабжения и влиянием погодных условий на урожай.

В июле 2025 г. ожидается удешевление отдельных овощей – примерно на 10% по сравнению с июнем. Это касается, в частности, салатных культур благодаря росту объемов предложения.

В то же время, рост цен зафиксирован на желтый болгарский перец (до 209,25 грн/кг, +16,5%), красные помидоры (до 99,30 грн/кг, +16,1%) и томаты-сливки (до 110,40 грн/кг, +5,7%). Причина – задержка начала массового сбора овощей открытого грунта из-за неблагоприятной погоды.

Согласно прогнозам Инны Сало, главной научной сотрудницы ННЦ «Институт аграрной экономики», в случае стабилизации поставок к концу месяца могут снизиться цены на капусту, свеклу, лук и картофель — до 15%.

Относительно мясного рынка к.э.н. Наталья Копытец отмечает, что возможен рост розничных расценок на говядину, свинину и курятину до 3%. Основные факторы – рост затрат на производство, уменьшение поголовья и логистические трудности, возникшие в результате войны.

В хлебопекарной отрасли также продолжается ежемесячное повышение расценок. По словам Светланы Черемисиной, хлеб в июле может подорожать еще на 1-2%. В то же время наблюдается стабилизация цен на зерновые культуры – пшеница 2-го класса подешевела на 1,9%, рожь – на 6,7%.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области с 1 июля – это результат сложного комплекса экономических и климатических факторов.

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