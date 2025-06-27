Подорожчання продуктів у Харківській області з 1 липня є не лише результатом економічної ситуації.

Подорожчання продуктів у Харківській області з 1 липня торкнеться й одного з найважливіших товарів щоденного споживання, повідомляє Politeka.

За прогнозами галузевих експертів, до кінця 2025 року середня вартість одного кілограма хліба зросте з понад 40 грн до близько 48 гривень. Таким чином, ціна підвищиться майже на 20%, що відчутно вплине на гаманці мешканців регіону.

У середньому кожен українець споживає близько 5 кілограмів хліба на місяць. Наразі це обходиться приблизно у 200–210 гривень. Але після зростання цін, витрати можуть перевищити 250 гривень на місяць. Подорожчання зумовлене низкою об’єктивних факторів, зокрема:

Суттєве зростання вартості сировини , включаючи борошно, дріжджі, цукор і жири;

Збільшення витрат на електроенергію та логістику , що напряму впливає на виробничі витрати;

Нові державні вимоги до бронювання працівників , які зобов’язують виплачувати працівникам не менше ніж 20 тисяч гривень на місяць (приблизно 16 тис. грн “на руки”);

Підвищення зарплат у хлібопекарській галузі на 20–30%, що особливо критично в умовах мінімальної або навіть нульової рентабельності підприємств.

Експерти зазначають, що виробництво окремих сортів вже є збитковим, а бізнес на межі виживання. Особливо складною є ситуація з житнім та житньо-пшеничним хлібом через дефіцит жита в Україні. Ці види хліба складають до 20% від загального обсягу виробництва, тому їхнє подорожчання може бути ще більш відчутним.

Подорожчання продуктів у Харківській області з 1 липня є не лише результатом економічної ситуації, а й наслідком комплексних змін у виробничій сфері, енергетиці та державному регулюванні.

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