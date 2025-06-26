У найближчі дні варто уважно стежити за прогнозом погоди у Харкові, аби вчасно підготуватись до можливих змін.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі три дні свідчить про помірне потепління, хмарність та зміну умов, особливо в суботу, коли очікуються грози, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, 27, 28 та 29 червня температурні показники коливатимуться в межах +14…+24°C, а тиск залишатиметься стабільним — близько 740–746 мм рт. ст.

У п’ятницю, 27 червня, з самого ранку в місті очікується ясність. До обіду небо поступово вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Протягом доби температура повітря змінюватиметься від +14° вранці до +24° вдень. Опадів не прогнозують.

Вологість повітря зменшуватиметься протягом дня — від 77% уночі до 41% після обіду. Вітер — північно-західний, зі швидкістю до 6 м/с. За народними прикметами, дощ у цей день віщував ще сім тижнів негоди.

У суботу, 28 червня, протягом усього дня буде хмарно. Після обіду розпочнеться дуже сильний дощ із грозами, який пізніше зміниться просто опадами. Температура повітря — від +17° вночі до +21° вдень.

Атмосферний тиск поступово знизиться до 740 мм рт. ст., а вологість сягатиме до 89%. Вітер — помірний, 2–4 м/с. Згідно з народними прикметами, якщо день починається духотою, можливе погіршення умов.

У неділю, 29 червня, погода буде похмурою, однак без опадів. Невеликі прояснення можливі ближче до вечора. Температура становитиме +16° вночі та до +21° вдень. Вологість повітря — висока, 68–93%, вітер — помірний. У цей день відзначають пам’ять апостолів Петра і Павла. За народними спостереженнями, ігри бджіл вранці обіцяють ясну погоду, а метушня — до негоди.