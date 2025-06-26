В ближайшие дни следует внимательно следить за прогнозом погоды в Харькове, чтобы вовремя подготовиться к возможным изменениям.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие три дня свидетельствует об умеренном потеплении, облачности и изменении условий, особенно в субботу, когда ожидаются грозы, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, 27, 28 и 29 июня температурные показатели будут колебаться в пределах +14 ... +24 ° C, а давление будет оставаться стабильным - около 740-746 мм рт. ст.

В пятницу, 27 июня, с самого утра в городе ожидается ясность. К обеду небо постепенно укроется облаками, которые останутся до вечера. В течение суток температура воздуха будет меняться от +14° утром до +24° днем. Осадков не прогнозируют.

Влажность воздуха будет уменьшаться в течение дня – от 77% ночью до 41% после обеда. Ветер северо-западный, со скоростью до 6 м/с. По народным приметам, дождь в этот день предвещал еще семь недель.

В субботу, 28 июня, на протяжении всего дня будет облачно. После обеда начнется очень сильный дождь с грозами, который позже сменится просто осадками. Температура воздуха от +17° ночью до +21° днем.

Атмосферное давление постепенно снизится до 740 мм рт. ст., а влажность будет достигать 89%. Ветер умеренный, 2-4 м/с. Согласно народным приметам, если день начинается духотой, возможно ухудшение условий.

В воскресенье, 29 июня, погода будет пасмурной, но без осадков. Небольшие прояснения возможны ближе к вечеру. Температура составит +16° ночью и до +21° днем. Влажность воздуха высокая, 68-93%, ветер умеренный. В этот день отмечают память апостолов Петра и Павла. По народным наблюдениям игры пчел утром обещают ясную погоду, а суета — к непогоде.