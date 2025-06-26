Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається Товариством Червоного Хреста, зокрема, діють медичні мобільні бригади, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомили на сайті організації.

Мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста — це пересувні медичні команди, створені для підтримки закладів охорони здоров’я в умовах війни та гуманітарних викликів. Їхня основна мета — забезпечити мешканців найвіддаленіших регіонів України та внутрішньо переміщених осіб якісною первинною медичною допомогою там, де звичайний доступ до лікарів суттєво ускладнений або взагалі відсутній.

Графіки виїздів та маршрути визначають головні лікарі ЦПМСД, орієнтуючись на актуальні потреби гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області та інших категорій місцевих громад. Голови ОТГ та сільських рад завчасно інформують жителів про дату й час приїзду мобільної бригади до їхнього населеного пункту.

Виїзди здійснюються кілька разів на тиждень — залежно від області, району та ситуації на місцях. У кожному селі чи містечку медики надають допомогу всім, хто цього потребує: проводять консультації, обстеження, загальну оцінку стану здоров’я пацієнтів.

Прийом громадян організовується у фельдшерсько-акушерських пунктах, приміщеннях громад або тимчасово облаштованих медичних кімнатах. У разі потреби медична гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області може надаватись просто в салоні автомобіля — головне, щоб вона була доступною кожному, хто її потребує.

Ці бригади стали важливою підтримкою для закладів первинної медицини, адже надають кваліфіковані медичні послуги людям, які найбільше їх потребують. У складі мобільних команд — досвідчені сімейні лікарі, фельдшери, медичні сестри та водії, які працюють у Центрах первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).

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