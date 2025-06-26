Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется Обществом Красного Креста, в частности, действуют медицинские мобильные бригады, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщили на сайте организации.

Мобильные медицинские бригады Украинского Красного Креста – это передвижные команды, созданные для поддержки учреждений здравоохранения в условиях войны и гуманитарных вызовов. Их основная цель — обеспечить жителей отдаленных регионов Украины и внутренне перемещенных лиц качественной первичной помощью там, где обычный доступ к врачам существенно усложнен или вообще отсутствует.

Графики выездов и маршруты определяют главные врачи ЦПМСП, ориентируясь на актуальные нужды гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области и других категорий местных общин. Главы ОТГ и сельских советов заблаговременно информируют жителей о дате и времени приезда мобильной бригады в их населенный пункт.

Выезды осуществляются несколько раз в неделю – в зависимости от области, района и ситуации на местах. В каждом селе или городке медики оказывают поддержку всем нуждающимся: проводят консультации, обследование, общую оценку состояния здоровья пациентов.

Прием граждан организуется в фельдшерско-акушерских пунктах, помещениях общин или временно обустроенных медицинских комнатах. В случае необходимости медицинская гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области может предоставляться прямо в салоне автомобиля — главное, чтобы она была доступна каждому, кто в ней нуждается.

Эти бригады стали важной поддержкой для заведений первичной медицины, ведь оказывают квалифицированные услуги людям, наиболее нуждающимся в них. В составе мобильных команд – опытные семейные врачи, фельдшеры, медицинские сестры и водители, работающие в Центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП).

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