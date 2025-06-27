Подорожание продуктов в Харьковской области с 1 июля является не только результатом экономической ситуации.

Подорожание продуктов в Харьковской области с 1 июля коснется и одного из самых важных товаров ежедневного потребления, сообщает Politeka.

По прогнозам отраслевых экспертов, к концу 2025 года средняя стоимость одного килограмма хлеба вырастет с более чем 40 грн до около 48 гривен. Таким образом, цена повысится почти на 20%, что существенно повлияет на кошельки жителей региона.

В среднем каждый украинец потребляет около 5 кг хлеба в месяц. Пока это обходится примерно в 200–210 гривен. Но после роста цен расходы могут превысить 250 гривен в месяц. Удорожание обусловлено рядом объективных факторов, в частности:

Существенный рост стоимости сырья , включая муку, дрожжи, сахар и жиры;

Увеличение затрат на электроэнергию и логистику , что напрямую влияет на производственные затраты;

Новые государственные требования к бронированию работников , обязывающие выплачивать работникам не менее 20 тысяч гривен в месяц (примерно 16 тыс. грн "на руки");

Повышение зарплат в хлебопекарной отрасли на 20–30% , что особенно критично в условиях минимальной или даже нулевой рентабельности предприятий.

Эксперты отмечают, что производство отдельных сортов уже убыточно, а бизнес на грани выживания. Особенно сложна ситуация с ржаным и ржано-пшеничным хлебом из-за дефицита ржи в Украине. Эти виды хлеба составляют до 20% от общего объема производства, поэтому их удорожание может быть еще более ощутимым.

Подорожание продуктов в Харьковской области с 1 июля является не только результатом экономической ситуации, но и следствием комплексных изменений в производственной сфере, энергетике и государственном регулировании.

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