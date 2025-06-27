Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області з 1 липня є частиною загальноукраїнського тренду.

Очікується подорожчання продуктів у Дніпропетровській області з 1 липня, яке торкнеться насамперед сезонних овочів, фруктів та ягід, повідомляє Politeka.

За даними експертів агроринку, ціни на деякі культури можуть зрости на 20–30%, а подекуди й більше. Причиною є несприятливі погодні умови навесні, особливо тривалі нічні заморозки, які серйозно пошкодили врожаї по всій Україні.

Значних втрат зазнали плодово-ягідні культури, такі як полуниця, черешня, вишня, абрикоси, сливи, смородина та лохина. За словами Людмили Гончаренко, керівниці департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА, в окремих господарствах втрати врожаю полуниці склали до 50%. Також суттєво постраждали ранні овочі, зокрема кабачки, картопля та буряк.

Весняна негода супроводжувалась високою вологістю, що негативно вплинуло на розвиток рослин. Внаслідок цього врожайність фруктів і ягід по країні скоротиться орієнтовно на 20–22%. Незважаючи на традиційне сезонне зниження цін у період збору врожаю, цього року очікується зворотна тенденція – роздрібна вартість залишатиметься високою.

До погодних чинників додаються й економічні: зростання цін на паливо, добрива, агрохімію, оплату праці та енергоносії. Багато аграріїв змушені додатково використовувати антистресові препарати для рослин, що ще більше збільшує собівартість продукції.

Ситуація на овочевому ринку також складна – зафіксовано втрати врожаю на рівні 10–20%. Частина полів залишилась незасіяною, а ріпак розвивається з помітним запізненням. Це формує дефіцит, що провокує цінове зростання.

Отже, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області з 1 липня є частиною загальноукраїнського тренду.

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