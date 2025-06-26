Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області викликало хвилю обурення в місцевих громадах, адже розцінки подекуди підскочили у шість разів, повідомляє Politeka.

Зараз ситуація така, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області не є частиною загальнодержавної політики. На рівні країни розцінки на світло й газ залишаються без змін.

Кабінет Міністрів ще у травні затвердив фіксовану вартість електроенергії для населення у розмірі 4 гривні 32 копійки за кіловат. Вона діятиме щонайменше до кінця жовтня. Газ теж без змін: Нафтогаз утримує розцінки на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр.

Але з водопостачанням усе набагато складніше. І хоча національного рішення про зростання не було, місцева влада має право переглядати розцінки самостійно. Саме цим і скористалися у кількох громадах, зокрема у селі Вільне, що входить до складу Губиниської громади.

Там підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області, зокрема на водопостачання, дуже помітне. Один кубометр тепер коштує 78 гривень. Ще зовсім недавно ціна була у кілька разів нижча. Люди, м’яко кажучи, обурені. Кажуть, що вода така, що нею й город поливати небезпечно, не те що пити.

Але водопостачальне підприємство на це має свою відповідь. Воно стверджує, що вода відповідає всім санітарним нормам. І додає, що підняття ціни обумовлене великими боргами, які накопичились через те, що більшість мешканців просто не платять.

За словами представників підприємства, зараз платять лише близько 30 відсотків домогосподарств. Загальна заборгованість вже перевищила сто тисяч. У сусідньому селі Зарічне ситуація схожа. Там куб коштує 60. Місцеві кажуть, що вода там і чистіша, і придатна для використання, але теж б'є по гаманцю.

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