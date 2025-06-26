Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вызвало волну возмущения в местных общинах, ведь рассценки кое-где подскочили в шесть раз, сообщает Politeka.

Сейчас ситуация такова, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области не является частью общегосударственной политики. На уровне страны цены на свет и газ остаются без изменений.

Кабинет Министров еще в мае утвердил фиксированную стоимость электроэнергии для населения в размере 4 гривны 32 копейки за киловатт. Она будет действовать, по меньшей мере, до конца октября. Газ тоже по-прежнему: Нафтогаз удерживает расценки на уровне 7 гривен 96 копеек за кубометр.

Но с водоснабжением все гораздо сложнее. И хотя национального решения о росте не было, местные власти имеют право пересматривать рассценки самостоятельно. Именно этим и воспользовались в нескольких общинах, в частности, в селе Вольное, входящем в Губинисское общество.

Там повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области, в частности водоснабжения, очень заметно. Один кубометр теперь стоит 78 гривен. Еще совсем недавно цена была в несколько раз ниже. Люди, мягко говоря, возмущены. Говорят, что вода такая, что ею и огород поливать опасно, не то что пить.

Но водоснабжающее предприятие на это имеет свой ответ. Оно утверждает, что вода отвечает всем санитарным нормам. И добавляет, что поднятие цены обусловлено большими долгами, которые накопились из-за того, что большинство жителей просто не платят.

По словам представителей предприятия, сейчас платят всего около 30 процентов домохозяйств. Общая задолженность уже превысила сто тысяч. В соседнем селе Заречное ситуация похожая. Там куб стоит 60. Местные говорят, что вода там и чище и пригодна для использования, но тоже бьет по кошельку.

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