Ожидается подорожание продуктов в Днепропетровской области с 1 июля, которое коснется, прежде всего, сезонных овощей, фруктов и ягод, сообщает Politeka.

По данным экспертов агрорынка, цены на некоторые культуры могут вырасти на 20–30%, а иногда и больше. Причиной неблагоприятных погодных условий весной, особенно длительных ночных заморозков, которые серьезно повредили урожаи по всей Украине.

Значительные потери понесли плодово-ягодные культуры, такие как клубника, черешня, вишня, абрикосы, сливы, смородина и голубика. По словам Людмилы Гончаренко, руководительницы департамента агропромышленного развития Львовской ОГА, в отдельных хозяйствах потери урожая клубники составили до 50%. Также пострадали ранние овощи, в частности кабачки, картофель и свекла.

Весенняя непогода сопровождалась высокой влажностью, что негативно повлияло на развитие растений. В результате урожайность фруктов и ягод по стране сократится ориентировочно на 20–22%. Несмотря на традиционное сезонное снижение цен в период уборки урожая, в этом году ожидается обратная тенденция – розничная стоимость будет оставаться высокой.

К погодным факторам прилагаются и экономические: рост цен на топливо, удобрения, агрохимию, оплату труда и энергоносители. Многие аграрии вынуждены дополнительно использовать антистрессовые препараты для растений, что еще больше увеличивает себестоимость продукции.

Ситуация на овощном рынке тоже сложная – зафиксированы потери урожая на уровне 10–20%. Часть полей осталась незасеянной, а рапс развивается с заметным опозданием. Это формирует дефицит, провоцирующий ценовой рост.

Следовательно, подорожание продуктов в Днепропетровской области с 1 июля является частью общеукраинского тренда.

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