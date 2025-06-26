Графік відключення води у Харкові вже оприлюднений комунальними службами, повідомляє Politeka.

Аварійні бригади КП «ХТМ» та КП «Харківводоканал» проводять термінові втручання для усунення дефектів будинкових систем (ВБС), а також реалізують профілактичні заходи, пов’язані з відсутністю доступу до квартир.

Станом на 26 червня відключено постачання гарячої води у під’їзді будинку по в’їзду Тарасівському, 4 — дефект ВБС виявлено, роботи планують завершити до вечора 27 червня. Аналогічна ситуація зафіксована за адресою шосе Салтівське, 256, де через недоступ до кв. №302 відключення триватимуть до 30 числа.

На вул. Олександра Орлова, 8-А, 26 червня виявлено дефект стояка холодного водопостачання у квартирі №40, через що відключено водопостачання на стояк п’яти квартир до 17:00 27 червня. КП «Харківводоканал» просить забезпечити доступ для завершення робіт.

У ще кількох районах міста тривають планові роботи. Зокрема, на проспекті Ювілейному, 63 (кв.66, 70), вул. Світлій, 39 (кв.1–15), проспекті Перемоги, 64 (де відключено стояк з 12 квартирами – від №435 до №479), а також на вул. Харківських Дивізій, 17/2 (кв.55–95) комунальники проводять роботи, які продовжаться до кінця липня.

Також через відсутність доступу до кв. №30 на вул. Гвардійців-Широнінців, 99 відключено увесь під’їзд (кв.1–72) — відновлення постачання води тут заплановане на 31 липня.

Споживачів просять бути уважними, своєчасно надавати доступ до приміщень і сприяти виконанню ремонтів. Це дозволить якомога швидше повернути водопостачання у нормальний режим. Графік відключення води у Харкові постійно оновлюється на сайтах комунальних підприємств.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: в місті надають компенсацію за розміщення переселенців, важливі деталі.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: українці можуть отримати підтримку, на що розраховувати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання бензину в Харкові: ціни кардинально змінилися на місцевих АЗС.