График отключения воды в Харькове уже обнародован коммунальными службами, сообщает Politeka.

Аварийные бригады КП ХТМ и КП Харьковводоканал проводят срочные вмешательства для устранения дефектов домовых систем (ВБС), а также реализуют профилактические мероприятия, связанные с отсутствием доступа к квартирам.

По состоянию на 26 июня отключены поставки горячей воды в подъезде дома по въезду Тарасовскому, 4 — дефект ВБС обнаружен, работы планируют завершить к вечеру 27 июня. Аналогичная ситуация зафиксирована по адресу шоссе Салтовское, 256, где по недоступу к кв. №302 отключения будут продолжаться до 30 числа.

На ул.Александра Орлова, 8-А, 26 июня обнаружен дефект стояка холодного водоснабжения в квартире №40, из-за чего отключено водоснабжение на стояк пяти квартир до 17:00 27 июня КП «Харьковводоканал» просит обеспечить доступ для завершения работ.

В нескольких районах города продолжаются плановые работы. В частности, по проспекту Юбилейному, 63 (кв.66, 70), ул. Светлой, 39 (кв.1–15), проспекте Победы, 64 (где отключен стояк с 12 квартирами – от №435 до №479), а также на ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (кв.55-95) коммунальщики проводят работы, которые продлятся до конца июля.

Также из-за отсутствия доступа к кв. №30 на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 99 отключен весь подъезд (кв.1–72) — возобновление поставки воды здесь запланировано на 31 июля.

Потребителей просят быть внимательными, своевременно предоставлять доступ к помещениям и содействовать ремонту. Это позволит как можно скорее вернуть водоснабжение в нормальный режим. График отключения воды в Харькове постоянно обновляется на сайтах коммунальных предприятий.

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