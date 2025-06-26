Графік відключення газу в Дніпрі дозволяє заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і подбати про побутові потреби.

Графік відключення газу в Дніпрі та прилеглих населених пунктах уже оприлюднено, передає Politeka.

Про це повідомляє Дніпровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», наголошуючи на проведенні важливих ремонтних і технічних робіт на системах газопостачання.

У місті Дніпро перше відключення заплановано на 1 липня – без газу залишиться під’їзд №4 будинку на вул. Калинова, 82. Наступні обмеження відбудуться 14 числа: проспект Лесі Українки, будинки №10, 12, 14 та вул. Орловська, 27. Уже 16 числа це торкнеться ще кількох будинків по тому ж проспекту (№18, 20, 22, 24) і вул. Надії Алексєєнко, 15.

17-го масштабне відключення очікується на пров. Променистому (будинки 1, 1а–1г, 3, 3б, 5–13), вул. Моторній, 46, вул. Електричній, 30а, а також на вул. Максима Березовського, 1.

У смт Слобожанське газопостачання буде припинене 3 липня по вулицях Паркова (будинки №2–29) та Слобожанська (№2–24). У селі Обухівка роботи заплановані на 7 липня – в садовому товаристві «Озерне» (будинки з нумерацією 65 та група 119–129).

У місті Підгороднє газ відключать 22-го на вул. Івана Франка (будинки 1, 1а, 5, 9, 15–69), а 23 липня черга дійде до села Сурсько-Литовське – стосуватиметься вулиці Нова (будинки №2–9).

Відновлення розподілу буде виконане одразу після завершення ремонтних робіт, однак представники «Газмережі» наголошують: для цього мешканці зобов’язані забезпечити доступ до всіх газифікованих квартир і приватних будинків. Без цього повторне підключення газу буде неможливим.

Такі роботи проводяться щорічно з метою гарантування безпеки споживачів та зниження ризиків витоків. Графік відключення газу в Дніпрі дозволяє заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і подбати про побутові потреби.

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