График отключения газа в Днепре позволяет заранее подготовиться к временным неудобствам и позаботиться о бытовых нуждах.

График отключения газа в Днепре и близлежащих населенных пунктах уже обнародован, передает Politeka.

Об этом сообщает Днепровский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины», отмечая проведение важных ремонтных и технических работ на системах газоснабжения.

В городе Днепр первое отключение запланировано на 1 июля – без газа останется подъезд №4 дома по ул. Калиновая, 82. Следующие ограничения состоятся 14 числа: проспект Леси Украинки, дома №10, 12, 14 и ул. Орловская, 27. Уже 16 числа это коснется еще нескольких домов по тому же проспекту (№18, 20, 22, 24) и ул. Надежды Алексеенко, 15

17-го масштабное отключение ожидается на пер. Лучи (дома 1, 1а–1г, 3, 3б, 5–13), ул. Моторная, 46, ул. Электрической, 30а, а также по ул. Максима Березовского, 1

В пгт Слобожанское газоснабжение будет прекращено 3 июля по улицам Парковая (дома №2-29) и Слобожанская (№2-24). В селе Обуховка работы намечены на 7 июля – в садовом обществе «Озерное» (дома с нумерацией 65 и группа 119–129).

В городе Подгородное 22 числа отключат газ на улице Ивана Франко (дома 1, 1а, 5, 9, 15–69), а 23 июля очередь дойдет до села Сурско-Литовское — это коснется улицы Новой (дома 2–9).

Возобновление распределения будет выполнено сразу после завершения ремонтных работ, однако представители «Газсети» отмечают: для этого жильцы обязаны обеспечить доступ ко всем газифицированным квартирам и частным домам. Без этого повторное подключение газа будет невозможно.

Такие работы проводятся ежегодно с целью обеспечения безопасности потребителей и снижения рисков утечек. График отключения газа в Днепре позволяет заранее подготовиться к временным неудобствам и позаботиться о бытовых нуждах.

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