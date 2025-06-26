Такі масштабгі графіки відключення газу в Харківській області застосовуються в рамках профілактичних заходів.

Графік відключення газу в Харківській області триватиме протягом усього липня у зв’язку з проведенням масштабного технічного обслуговування багатоквартирних будинків, передає Politeka.

Про це повідомляє компанія «Газмережі», яка наголошує на необхідності комплексної перевірки фасадних та внутрішніх газопроводів для гарантування безпеки мешканців.

За словами фахівців, газопроводи 263 багатоквартирних будинків Харківської області будуть відключені для перевірки на герметичність і щільність, а також для виявлення та ліквідації потенційних витоків газу.

Основна увага буде зосереджена на фасадних мережах, які, згідно з попередніми перевірками, найчастіше мають дефекти або пошкодження, що несуть ризик вибухів та витоків.

Роботи охоплять багатоповерхівки у 16 територіальних громадах області: Богодухівській, Дергачівській, Солоницівській, Слобожанській, Валківській, Краснокутській, Нововодолазькій, Лозівській, Берестинській, Сахновщинській, Зачепилівській, Кегичівській, Шевченківській, Пролісненській, Балаклійській та інших.

Під час виконання технічного обслуговування фахівці мають мати доступ до під’їздів, фасадів і газових комунікацій, тому жителів просять забезпечити вільний доступ до приладів і не перешкоджати проведенню перевірок.

З повним графіком відключення газу в Харківській області та всіма адресами, де заплановане технічне обслуговування, можна ознайомитися на офіційному сайті Харківської філії «Газмережі». У разі виникнення запитань чи технічних проблем рекомендується звертатися до контактного центру підприємства.

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