Такие масштабные графики отключения газа в Харьковской области применяются в рамках профилактических мер.

График отключения газа в Харьковской области продлится в течение всего июля в связи с проведением масштабного технического обслуживания многоквартирных домов, передает Politeka.

Об этом сообщает компания «Газмережи», которая отмечает необходимость комплексной проверки фасадных и внутренних газопроводов для обеспечения безопасности жителей.

По словам специалистов, газопроводы 263 многоквартирных домов Харьковской области будут отключены для проверки на плотность и герметичность, а также для выявления и ликвидации потенциальных утечек газа.

Основное внимание будет сосредоточено на фасадных сетях, которые, согласно предварительным проверкам, чаще всего имеют дефекты или повреждения, которые несут риск взрывов и утечек.

Работы охватят многоэтажки в 16 территориальных общинах области: Богодуховской, Дергачевской, Солоницевской, Слобожанской, Валковской, Краснокутской, Нововодолажской, Лозовской, Берестинской, Сахновщинской, Зачепиловской, Кегичевской, Шевченковской, Шевченковской, Шевченковской и других.

При выполнении технического обслуживания специалисты должны иметь доступ к подъездам, фасадам и газовым коммуникациям, поэтому жителей просят обеспечить свободный доступ к приборам и не препятствовать проведению проверок.

С полным графиком отключения газа в Харьковской области и по всем адресам, где запланировано техническое обслуживание, можно ознакомиться на официальном сайте Харьковского филиала «Газсети». При возникновении вопросов или технических проблем рекомендуется обращаться в контактный центр предприятия.

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