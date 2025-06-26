У рамках поточних графіків відключення світла у Харківській області, жителі селища Близнюки, що входить до складу Близнюківської селищної ради Лозівського району, повинні підготуватися до тимчасового припинення електропостачання, повідомляє Politeka.
Згідно з офіційним повідомленням, 27 червня 2025 року з 09:00 до 13:00 у селищі буде проведено планові відключення електроенергії.
Під знеструмлення потраплять наступні локації:
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провулок Травневий,
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вулиця Травнева,
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провулок Парковий,
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провулок Луговий,
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провулок Тихий,
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частина вулиці Незалежності (від будинку громади до відділення поліції),
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частина вулиці Свободи (від бібліотеки до приміщення прокуратури).
Причиною знеструмлення є проведення технічних робіт на електромережах, які мають на меті покращення стабільності та надійності енергопостачання в регіоні. Такі роботи дозволяють запобігати аварійним ситуаціям, особливо в періоди високих навантажень на електромережі, що спостерігаються влітку.
Мешканців селища просять заздалегідь підготуватися, зокрема:
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зарядити мобільні пристрої та іншу важливу техніку,
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по можливості перенести використання енергоємного обладнання на інший час,
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забезпечити наявність води, якщо система водопостачання залежить від електроенергії.
Графіки відключення світла у Харківській області формуються з урахуванням технічних потреб енергосистеми, а також на основі заявлених планів підприємств енергетичного сектору.
Інформація може змінюватися в залежності від погодних умов або непередбачених технічних обставин, тому мешканцям рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах селищної ради або компанії-постачальника електроенергії.
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