В рамках текущих графиков отключения света в Харьковской области жители поселка Близнецы, входящего в состав Близнюковского поселкового совета Лозовского района, должны подготовиться к временному прекращению электроснабжения, сообщает Politeka.

Согласно официальному сообщению, 27 июня 2025 года с 09:00 до 13:00 в поселке будут проведены плановые отключения электроэнергии .

Под обесточивание попадут следующие локации:

переулок Майский ,

улица Майская ,

переулок Парковый ,

переулок Луговой

переулок Тихий

часть улицы Независимости (от дома общины до отделения полиции),

часть улицы Свободы (от библиотеки в помещение прокуратуры).

Причиной обесточивания является проведение технических работ на электросетях , направленных на улучшение стабильности и надежности энергоснабжения в регионе. Такие работы позволяют предотвращать аварийные ситуации, особенно в периоды высоких нагрузок на электросети, наблюдаемые летом.

Жителей поселка просят заранее подготовиться, в частности:

зарядить мобильные устройства и другую важную технику,

по возможности перенести использование энергоемкого оборудования на другое время,

обеспечить наличие воды, если система водоснабжения зависит от электроэнергии.

Графики отключения света в Харьковской области формируются с учетом технических потребностей энергосистемы, а также исходя из заявленных планов предприятий энергетического сектора.

Информация может изменяться в зависимости от погодных условий или непредвиденных технических обстоятельств, поэтому жителям рекомендуется следить за обновлением на официальных ресурсах поселкового совета или компании-поставщика электроэнергии.

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