Графіки відключення світла у Київській області формуються із врахуванням технічної необхідності, а також безпеки споживачів.

Українці мають підготуватися до чергового етапу графіків відключення світла у Київській області, запланованого компанією ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає Politeka.

У зв’язку з проведенням регламентних робіт на електромережах у Вишгородському районі 27 червня, очікується тимчасове припинення електропостачання.

Цього дня відключення триватимуть з 10:00 до 16:00, охоплюючи значну кількість вулиць у двох населених пунктах: Старих та Нових Петрівцях.

У Старих Петрівцях електропостачання буде відсутнє на таких вулицях: Благодатна, Бузкова, Букаєвиця, В. Стуса, імені І. Д. Бондаренка, Виноградна, Калнишевського Гетьмана, Короткевича, Молодіжна, Покровська, Промислова, Сагайдачного, Сонячна, Чигрина.

У Нових Петрівцях — на вулицях Богдана Хмельницького, Веселкова, Виноградна, Вишнева, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Затишна, Колоскова, Лілейна, Лісова, Львівська, Межигірська, Молодіжна, Преображенська, Сумська, Черкаська, Яблунева та Ягідна.

Причиною знеструмлень є необхідність планового технічного обслуговування і модернізації електромереж, що дозволяє підвищити їхню надійність і запобігти аваріям у періоди пікових навантажень. ДТЕК закликає мешканців зазначених вулиць заздалегідь подбати про зарядку електроприладів, підготовку запасів води, а також мінімізувати використання техніки у вказаний період.

Графіки відключення світла у Київській області формуються із врахуванням технічної необхідності, а також безпеки споживачів. Актуальна інформація про відключення регулярно оновлюється на офіційних ресурсах ДТЕК та місцевих органів влади.

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