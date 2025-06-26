Графики отключения света в Киевской области формируются с учетом технической необходимости и безопасности потребителей.

Украинци должны подготовиться к очередному этапу графиков отключения света в Киевской области, запланированному компанией ДТЭК Киевскими региональными электросетями, передает Politeka.

В связи с проведением регламентных работ на электросетях в Вышгородском районе 27 июня ожидается временное прекращение электроснабжения.

В этот день отключения продлятся с 10:00 до 16:00 , охватывая значительное количество улиц в двух населенных пунктах: Старых и Новых Петровцах.

В Старых Петровцах электроснабжение будет отсутствовать на таких улицах: Благодатная, Сиреневая, Букаевица, В. Стуса, им. Д. Бондаренко, Виноградная, Калнышевского Гетьмана, Короткевича, Молодежная, Покровская, Промышленная, Сагайдачного, Солнечная, Чигрина.

В Новых Петровцах – на улицах Богдана Хмельницкого, Радужная, Виноградная, Вишневая, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Уютная, Колосковая, Лилейная, Лесная, Львовская, Межигорская, Молодежная, Преображенская, Сумская, Черкасская, Яблоневая и Ягодная.

Причиной обесточений является необходимость планового технического обслуживания и модернизации электросетей, что позволяет повысить их надежность и предотвратить аварии в периоды пиковых нагрузок. ДТЭК призывает жителей указанных улиц заранее позаботиться о зарядке электроприборов, подготовке запасов воды, а также минимизировать использование техники в указанный период.

Графики отключения света в Киевской области формируются с учетом технической необходимости и безопасности потребителей. Актуальная информация об отключении регулярно обновляется на официальных ресурсах ДТЭК и местных органов власти.

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