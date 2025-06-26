Графік відключення газу у Вінницькій області формується відповідно до технічних потреб мереж і постійно оновлюється.

У рамках графіка відключення газу у Вінницькій області, жителів села Неменка Іллінецької міської територіальної громади попередили про тимчасове припинення газопостачання, повідомляє Politeka.

За інформацією Іллінецької дільниці Гайсинського управління експлуатації газового господарства, відключення відбудеться 27 червня 2025 року у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі.

Початок робіт запланований з 09:00 ранку, а відновлення подачі газу відбудеться після завершення технічних заходів, терміни яких залежать від складності та обсягу робіт. Представники служби наголошують на важливості дотримання техніки безпеки під час проведення ремонту.

Жителів просять перекрити крани на газопроводах перед усіма газовими приладами одразу після припинення подачі газу. Це потрібно для уникнення витоків та аварійних ситуацій.

Також після завершення робіт та запуску газопостачання мешканці зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ працівників Вінницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" до своїх помешкань. Фахівці повинні провести технічну перевірку та контрольний запуск обладнання.

Такі заходи проводяться в рамках планового обслуговування газових мереж, що є важливою складовою забезпечення надійного, безпечного та безперебійного постачання для населення. Вчасне проведення ремонту дозволяє запобігти серйозним аваріям і зберегти стабільність енергетичної системи в регіоні.

Місцева влада та газове господарство просять вибачення за тимчасові незручності та закликають населення поставитися з розумінням до ситуації. Наголошується, що графік відключення газу у Вінницькій області формується відповідно до технічних потреб мереж і постійно оновлюється.

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