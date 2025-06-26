График отключения газа в Винницкой области формируется в соответствии с техническими потребностями сетей и постоянно обновляется.

В рамках графика отключения газа в Винницкой области жителей села Неменко Ильинецкого городского территориального общества предупредили о временном прекращении газоснабжения, сообщает Politeka.

По информации Ильинецкого участка Гайсинского управления эксплуатации газового хозяйства, отключение состоится 27 июня 2025 в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе.

Начало работ запланировано с 09:00 утра, а возобновление подачи газа состоится после завершения технических мероприятий, сроки которых зависят от сложности и объема работ. Представители службы отмечают важность соблюдения техники безопасности во время проведения ремонта.

Жителей просят перекрыть краны на газопроводах перед всеми газовыми приборами сразу после прекращения подачи газа. Это нужно во избежание утечек и аварийных ситуаций.

Также после завершения работ и запуска газоснабжения жители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ работников Винницкого филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" в свои помещения. Специалисты должны провести техническую проверку и контрольный запуск оборудования.

Такие мероприятия проводятся в рамках планового обслуживания газовых сетей, что является важной составляющей обеспечения надежной, безопасной и бесперебойной поставки для населения. Своевременное проведение ремонта позволяет предотвратить серьезные аварии и сохранить стабильность энергетической системы в регионе.

Местные власти и газовое хозяйство просят прощения за временные неудобства и призывают население отнестись с пониманием к ситуации. Отмечается, что график отключения газа в Винницкой области формируется в соответствии с техническими потребностями сетей и постоянно обновляется.

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