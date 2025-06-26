Графіки відключення світла у Запорізькій області регулярно оновлюються відповідно до технічних потреб і планів обслуговування.

Графіки відключення світла у Запорізькій області оприлюднені у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на електрообладнанні, повідомляє Politeka.

Жителів кількох населених пунктів попереджають про тимчасові перерви в електропостачанні, що триватимуть із 09:00 до 17:00 (у деяких селах — до 16:00) протягом кількох днів.

27 червня 2025 року електропостачання тимчасово припинять у селах Августинівка, Бабурка та Наталівка. В Августинівці це стосується вул. Молодіжної, у Бабурці – вулиць Нова та Підгірна, а в Наталівці – вул. Шкільної та Української.

30 червня 2025 року буде знеструмлене село Відрадне. Без електроенергії залишаться мешканці вулиць Миру, Щаслива та Яблунева.

1 липня 2025 року без світла залишиться село Сонячне. Відключення триватиме з 09:00 до 17:00. Тимчасове знеструмлення торкнеться таких вулиць:

Академічна, Аскольда та Діра, Будівельників, Весняна, Виноградна, Вишнева, Дніпровські пороги, Інститутська, Княжа, Незалежності, Олександрівська, Ольговичей, Паркова, Поліська, Престижна, Сагайдачного, Степна, Хорів, Ярослава Мудрого, а також провулку Княжий.

Згідно з інформацією від енергетиків, усі перерви пов’язані з плановим ремонтом електрообладнання, що спрямований на підвищення надійності енергомереж та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Жителів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, а також завчасно підготуватись: зарядити телефони, електроприлади, запастися водою і продумати графік домашніх справ.

Графіки відключення світла у Запорізькій області регулярно оновлюються відповідно до технічних потреб і планів обслуговування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: декілька категорій громадян можуть розраховувати на виплати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області: перелік критеріїв, якими мають відповідати українці.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для людей з інвалідністю у Запоріжжі: українцям гарантовано низку виплат, озвучено важливі нюанси.