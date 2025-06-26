Графики отключения света в Запорожской области регулярно обновляются в соответствии с техническими потребностями и планами обслуживания.

Графики отключения света в Запорожской области обнародованы в связи с проведением ремонтных работ на электрооборудовании, сообщает Politeka.

Жители нескольких населенных пунктов предупреждают о временных перерывах в электроснабжении, которые продлятся с 09:00 до 17:00 (в некоторых селах — до 16:00) в течение нескольких дней.

27 июня 2025 года электроснабжение временно прекратят в селах Августиновка , Бабурка и Натальевка . В Августиновке это касается ул. Молодежной, в Бабурке – улиц Новая и Подгорная, а в Натальевке – ул. Школьной и Украинской.

30 июня 2025 года будет обесточено село Отрадное . Без электроэнергии останутся жители улиц Мира, Счастливая и Яблоневая.

1 июля 2025 года без света останется село Солнечное . Отключение будет продолжаться с 09:00 до 17:00. Временное обесточивание коснется таких улиц:

Академическая, Аскольда и Дыра, Строителей, Весенняя, Виноградная, Вишневая, Днепровские пороги, Институтская, Княжая, Независимость, Александровская, Ольговичей, Парковая, Полесская, Престижная, Сагайдачного, Степная, Хоров, Ярослава Мудрого, а также переулку Княжий.

Согласно информации от энергетиков, все перерывы связаны с плановым ремонтом электрооборудования, направленным на повышение надежности энергосетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее подготовиться: зарядить телефоны, электроприборы, запастись водой и продумать график домашних дел.

Графики отключения света в Запорожской области регулярно обновляются в соответствии с техническими потребностями и планами обслуживания.

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