У Полтавській області вводиться новий графік руху поїздів і торкнеться він приміських маршрутів, повідомля Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", зміни варто враховувати заздалегідь, щоб уникнути несподіванок та неприємностей. Причина нового графіка руху поїздів у Полтавській області полягає в тому, що на залізничних коліях розпочалися термінові ремонтні роботи.

У компанії наголосили, що з 24 по 28 червня буде повністю призупинено курсування №6575 та його зворотного рейсу №6576. Ці пасажирські склади з'єднують Берестин із Полтавою-Південною, тож зміна торкнеться чималої кількості пасажирів, які звикли до цього маршруту.

Але, як наголошують в "Укрзалізниці", безпека перевезень є головним пріоритетом, тому такі тимчасові заходи цілком виправдані. Крім того, в цю середу, 26 червня, не курсуватиме №6726 і №6723, який з'єднує Ромодан і Гоголеве.

А вже 1 та 3 липня цей же електропоїзд їхатиме трохи інакше — замість Гоголевого буде зупинка у Милашенковому. Ці зміни також є частиною нового графіка руху поїздів у Полтавській області.

Загалом, у залізничній компанії наголошують, що це тимчасові та вимушені обмеження. І оскільки це може вплинути на плани пасажирів, в "Укрзалізниці" просять вибачення за незручності. Вони сподіваються, що місцеві увійдуть в положення.

До слова, 29 червня компанія запускає нічний № 228/227, який курсуватиме за маршрутом Івано-Франківськ - Краматорськ. Він з'єднуватиме дев'ять регіонів і проходитиме через Полтаву.

Відправлення з Івано-Франківська о 21 годині 52 хвилини, прибуття до Краматорська наступного дня о 18 годині 28 хвилин. У складі передбачено плацкартні, купейні вагони та вагони СВ.

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