В Полтавской области вводится новый график движения поездов и коснется он пригородных маршрутов, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзализныци", изменения следует учитывать заранее, чтобы избежать неожиданностей и неприятностей. Причина нового графика поездов в Полтавской области заключается в том, что на железнодорожных путях начались срочные ремонтные работы.

В компании подчеркнули, что с 24 по 28 июня будет полностью приостановлено курсирование №6575 и его обратный рейс №6576. Эти пассажирские составы соединяют Берестин с Полтавой-Южной, поэтому изменение коснется немалого количества пассажиров, привыкших к этому маршруту.

Но, как отмечают в "Укрзализныце", безопасность перевозок является главным приоритетом, поэтому подобные временные меры вполне оправданы. Кроме того, в эту среду, 26 июня, не будет курсировать №6726 и №6723, соединяющий Ромодан и Гоголево.

А уже 1 и 3 июля этот же электропоезд будет ехать несколько иначе – вместо Гоголево будет остановка в Милашенковом. Эти изменения также часть нового графика движения поездов в Полтавской области.

В общем, в железнодорожной компании отмечают, что это временные и вынужденные ограничения. И поскольку это может повлиять на планы пассажиров, у "Укрзализныци" просят прощения за неудобства. Они надеются, что местные люди войдут в положение.

К слову, 29 июня компания запускает ночной № 228/227, который будет курсировать по маршруту Ивано-Франковск – Краматорск. Он будет соединять девять регионов и проходить через Полтаву.

Отправление из Ивано-Франковска в 21 часов 52 минуты, прибытие в Краматорск на следующий день в 18 часов 28 минут. В составе предусмотрены плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ.

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