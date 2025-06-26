Тимчасово змінено схеми руху кількох тролейбусних маршрутів та введено новий графік руху транспорту в Запоріжжі.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі запрацював у місті через ремонтні роботи, які проводять на дорожніх смугах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба міста.

У зв’язку з проведенням КП «Водоканал» робіт з відновлення асфальтобетонного покриття двох смуг проїжджої частини дороги по пр. Соборному в районі будинку № 228, у напрямку греблі ДніпроГЕС, до 30 червня рух автотранспорту обмежено.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по проспекту Соборному, комунальне підприємство «Водоканал» тимчасово змінює схеми руху кількох тролейбусних маршрутів та вводить новий графік руху транспорту в Запоріжжі. Зокрема, це стосується рейсів, що прямують через острів Хортиця, а також основних ліній міського електротранспорту.

Оновлені маршрути тролейбусів:

№ 3 курсуватиме за напрямком: «4-й Південний мікрорайон» – «Набережна».

курсуватиме за напрямком: «4-й Південний мікрорайон» – «Набережна». № 8 продовжить роботу за напрямком: «Сімферопольське шосе» – «Набережна», а також автономні тролейбуси обслуговуватимуть маршрут: «Завод Запоріжкабель» – «вул. Сєдова».

продовжить роботу за напрямком: «Сімферопольське шосе» – «Набережна», а також автономні тролейбуси обслуговуватимуть маршрут: «Завод Запоріжкабель» – «вул. Сєдова». № 11 та № 17 працюватимуть у звичному напрямку: «вул. Сєдова» – «Набережна».

Окремо новий графік руху транспорту в Запоріжжі ввели на тролейбуси, що прямують через острів Хортиця в будні дні.

Ранковий рейс:

Відправлення з «вул. Сєдова» — о 07:51

«ТЦ Україна» — 08:00

«пр. Металургів» — 08:12

«ДніпроГЕС» — 08:23

«Музей Запорозького козацтва» — 08:35

«Турбаза Хортиця» — прибуття 08:38 , відправлення 08:44

, відправлення «вул. Піщана» — 08:59, далі — згідно з маршрутом

Вечірній рейс:

Відправлення з «Сєдова» — о 16:07

«ТЦ Україна”» — 16:16

«пр. Металургів» — 16:28

«ДніпроГЕС» — 16:39

«Музей Запорозького козацтва» — 16:51

«Турбаза “Хортиця”» — прибуття 16:54 , відправлення 17:03

, відправлення «Музей Запорозького козацтва» — 17:06

«ДніпроГЕС» — 17:18, далі — до кінцевої зупинки «Сєдова».

Міська влада закликає пасажирів уважно стежити за змінами та планувати свої маршрути заздалегідь.

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