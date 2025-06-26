Новий графік руху транспорту в Запоріжжі запрацював у місті через ремонтні роботи, які проводять на дорожніх смугах міста, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіла прес-служба міста.
У зв’язку з проведенням КП «Водоканал» робіт з відновлення асфальтобетонного покриття двох смуг проїжджої частини дороги по пр. Соборному в районі будинку № 228, у напрямку греблі ДніпроГЕС, до 30 червня рух автотранспорту обмежено.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по проспекту Соборному, комунальне підприємство «Водоканал» тимчасово змінює схеми руху кількох тролейбусних маршрутів та вводить новий графік руху транспорту в Запоріжжі. Зокрема, це стосується рейсів, що прямують через острів Хортиця, а також основних ліній міського електротранспорту.
Оновлені маршрути тролейбусів:
- № 3 курсуватиме за напрямком: «4-й Південний мікрорайон» – «Набережна».
- № 8 продовжить роботу за напрямком: «Сімферопольське шосе» – «Набережна», а також автономні тролейбуси обслуговуватимуть маршрут: «Завод Запоріжкабель» – «вул. Сєдова».
- № 11 та № 17 працюватимуть у звичному напрямку: «вул. Сєдова» – «Набережна».
Окремо новий графік руху транспорту в Запоріжжі ввели на тролейбуси, що прямують через острів Хортиця в будні дні.
Ранковий рейс:
- Відправлення з «вул. Сєдова» — о 07:51
- «ТЦ Україна» — 08:00
- «пр. Металургів» — 08:12
- «ДніпроГЕС» — 08:23
- «Музей Запорозького козацтва» — 08:35
- «Турбаза Хортиця» — прибуття 08:38, відправлення 08:44
- «вул. Піщана» — 08:59, далі — згідно з маршрутом
Вечірній рейс:
- Відправлення з «Сєдова» — о 16:07
- «ТЦ Україна”» — 16:16
- «пр. Металургів» — 16:28
- «ДніпроГЕС» — 16:39
- «Музей Запорозького козацтва» — 16:51
- «Турбаза “Хортиця”» — прибуття 16:54, відправлення 17:03
- «Музей Запорозького козацтва» — 17:06
- «ДніпроГЕС» — 17:18, далі — до кінцевої зупинки «Сєдова».
Міська влада закликає пасажирів уважно стежити за змінами та планувати свої маршрути заздалегідь.
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