Новый график движения транспорта в Запорожье заработал в городе из-за ремонтных работ, проводимых на дорожных полосах города, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила пресс-служба города.
В связи с проведением КП «Водоканал» работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия двух полос проезжей части дороги по пр. Соборному в районе дома №228, в направлении плотины ДнепроГЭС, до 30 июня движение автотранспорта ограничено.
В связи с проведением ремонтных работ по Соборному проспекту, коммунальное предприятие «Водоканал» временно изменяет схемы движения нескольких троллейбусных маршрутов и вводит новый график движения транспорта в Запорожье. В частности, это касается рейсов, следующих через остров Хортица, а также основных линий городского электротранспорта.
Обновлены маршруты троллейбусов:
- № 3 будет курсировать по направлению: "4-й Южный микрорайон" - "Набережная".
- № 8 продолжит работу по направлению: "Симферопольское шоссе" - "Набережная", а также автономные троллейбусы будут обслуживать маршрут: "Завод Запорожкабель" - "ул. Седова".
- № 11 и № 17 будут работать в обычном направлении: «ул. Седова» – «Набережная».
Отдельно новый график движения транспорта в Запорожье ввели на троллейбусы, следующие через остров Хортица в будние дни.
Утренний рейс:
- Отправление с «ул. Седова» - в 07:51
- «ТЦ Украина» - 08:00
- «Пр. Металлургов» - 08:12
- «ДнепроГЭС» - 08:23
- «Музей Запорожского казачества» - 08:35
- «Турбаза Хортица» — прибытие 08:38, отправление 08:44
- «ул. Песчаная» - 08:59 , далее - согласно маршруту
Вечерний рейс:
- Отправление из «Седова» - в 16:07
- «ТЦ Украина» - 16:16
- «пр. Металлургов» - 16:28
- «ДнепроГЭС» - 16:39
- «Музей Запорожского казачества» - 16:51
- «Турбаза Хортица» — прибытие 16:54 , отправление 17:03
- «Музей Запорожского казачества» - 17:06
- «ДнепроГЭС» — 17:18 , далее — до конечной остановки «Седова».
Городские власти призывают пассажиров внимательно следить за переменами и планировать свои маршруты заранее.
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