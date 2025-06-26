Временно изменены схемы движения нескольких троллейбусных маршрутов и введен новый график движения транспорта в Запорожье.

Новый график движения транспорта в Запорожье заработал в городе из-за ремонтных работ, проводимых на дорожных полосах города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба города.

В связи с проведением КП «Водоканал» работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия двух полос проезжей части дороги по пр. Соборному в районе дома №228, в направлении плотины ДнепроГЭС, до 30 июня движение автотранспорта ограничено.

В связи с проведением ремонтных работ по Соборному проспекту, коммунальное предприятие «Водоканал» временно изменяет схемы движения нескольких троллейбусных маршрутов и вводит новый график движения транспорта в Запорожье. В частности, это касается рейсов, следующих через остров Хортица, а также основных линий городского электротранспорта.

Обновлены маршруты троллейбусов:

№ 3 будет курсировать по направлению: "4-й Южный микрорайон" - "Набережная".

будет курсировать по направлению: "4-й Южный микрорайон" - "Набережная". № 8 продолжит работу по направлению: "Симферопольское шоссе" - "Набережная", а также автономные троллейбусы будут обслуживать маршрут: "Завод Запорожкабель" - "ул. Седова".

продолжит работу по направлению: "Симферопольское шоссе" - "Набережная", а также автономные троллейбусы будут обслуживать маршрут: "Завод Запорожкабель" - "ул. Седова". № 11 и № 17 будут работать в обычном направлении: «ул. Седова» – «Набережная».

Отдельно новый график движения транспорта в Запорожье ввели на троллейбусы, следующие через остров Хортица в будние дни.

Утренний рейс:

Отправление с «ул. Седова» - в 07:51

«ТЦ Украина» - 08:00

«Пр. Металлургов» - 08:12

«ДнепроГЭС» - 08:23

«Музей Запорожского казачества» - 08:35

«Турбаза Хортица» — прибытие 08:38 , отправление 08:44

, отправление «ул. Песчаная» - 08:59 , далее - согласно маршруту

Вечерний рейс:

Отправление из «Седова» - в 16:07

«ТЦ Украина» - 16:16

«пр. Металлургов» - 16:28

«ДнепроГЭС» - 16:39

«Музей Запорожского казачества» - 16:51

«Турбаза Хортица» — прибытие 16:54 , отправление 17:03

, отправление «Музей Запорожского казачества» - 17:06

«ДнепроГЭС» — 17:18 , далее — до конечной остановки «Седова».

Городские власти призывают пассажиров внимательно следить за переменами и планировать свои маршруты заранее.

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