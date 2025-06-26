Місцеві мешканці мають готуватися до нового графіка поїздів у Сумській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів у Сумській області поповнився безкоштовним евакуаційним рейсом до Ужгорода, який курсує з 24 червня, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", цей пасажирський склад покликаний допомогти тим, хто змушений залишати дім через постійні обстріли і небезпеку з боку російського кордону.

Новий графік поїздів у Сумській області передбачає регулярне курсування №45 за вказаним маршрутом. Його запуск анонсував начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, держава взяла на себе всі витрати, щоб дати людям можливість дістатися безпечніших регіонів безкоштовно. Посадовець також повідомив, що рейс здійснюватиметься щотижня. Ближчі дати вже відомі — це 30 червня, а також 8, 14, 22 і 28 липня.

У маршруті передбачено зупинки на ключових станціях по всій країні, включно з Києвом і містами Закарпаття. Новий графік поїздів у Сумській області дає шанс для багатьох жителів прикордоння на втечу від війни, можливість змінити обстановку та спокійно видихнути на якийсь час.

Списки охочих виїхати формуються у транзитному центрі, а також за телефоном чи через органи соцзахисту в місцевих громадах.

До слова, "Укрзалізниця" активно змінює розклад на літній період. Зокрема, компанія вже оголосила про запуск чотирьох додаткових пасажирських складів на популярні напрямки. Йдеться про Львів, Трускавець і Одесу.

Купити квитки або ж переглянути зупинки, можна на офіційному сайті компанії та у застосунку УЗ. Окрім цього, як завжди, можна звернутися до кас на вокзалах.

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