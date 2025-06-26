Местные жители должны готовиться к новому графику поездов в Сумской области, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов в Сумской области пополнился бесплатным эвакуационным рейсом в Ужгород, курсирующий с 24 июня, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзализныци", этот пассажирский состав призван помочь тем, кто вынужден покидать дом из-за постоянных обстрелов и опасностей со стороны российской границы.

Новый график поездов в Сумской области предусматривает регулярную курсировку №45 по указанному маршруту. Его запуск анонсировал начальник областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, государство взяло на себя все расходы, чтобы дать людям возможность добраться до более безопасных регионов. Чиновник также сообщил, что рейс будет осуществляться еженедельно. Ближайшие даты уже известны – это 30 июня, а также 8, 14, 22 и 28 июля.

В маршруте предусмотрены остановки на ключевых станциях по всей стране, включая Киев и города Закарпатья. Новый график поездов в Сумской области дает шанс для многих жителей приграничья в бегство от войны, возможность изменить обстановку и спокойно выдохнуть на время.

Списки желающих уехать формируются в транзитном центре, а также по телефону или через органы социальной защиты в местных общинах.

К слову, "Укрзализныця" активно меняет расписание на летний период. В частности, компания уже объявила о запуске четырех дополнительных пассажирских составов на популярные направления. Речь идет о Львове, Трускавце и Одессе.

Купить билеты или просмотреть остановки, можно на официальном сайте компании и в приложении УЗ. Кроме этого, как всегда, можно обратиться в кассы на вокзалах.

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