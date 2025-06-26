У кожному з районів міста Одеса є волонтерські центри, де пенсіонери можуть безкоштовно отримати гуманітарну допомогу.

Пенсіонери, а також ВПО, люди з інвалідністю та інші особи, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть отримати гуманітарну допомогу в Одесі, повідомляє Politeka.

У волонтерських пунктах можна отримати, окрім наборів продуктів харчування, також засоби особистої гігієни, побутову хімію, медикаменти, одяг і взуття, консультативні послуги та психологічну підтримку.

Основні локації для видачі гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Одесі – це Гуманітарні волонтерські центри, розташовані за такими адресами, пише Politeka:

Київський район – Люстдорфська дорога, 33 (школа №27);

Приморський район – вул. Рішельєвська, 18 (на території ліцею №117, заходити з боку вулиці Жуковського);

Хаджибейський (Малиновський) – сквер Гамова, 3-а (благодійний фонд "Добрий Самарянин");

Пересипський (Суворовський) – вул. Махачкалинська, 4 (школа №22).

Важлива умова для видачі продуктових наборів – попередня реєстрація, або особисто звернувшись до співробітників одного з пунктів, або просто зателефонувавши. При отриманні гуманітарки пенсіонерам або іншим категоріям осіб потрібно показати свої документи для посвідчення особи.

Волонтерський проєкт "Гостинна хата" також активно надає гуманітарну допомогу родинам внутрішньо переміщених осіб. Видача продуктових наборів відбувається один раз на місяць.

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