В каждом из районов города Одесса есть волонтерские центры, где пенсионеры могут бесплатно получить гуманитарную помощь.

Пенсионеры, а также ВПЛ, люди с инвалидностью и другие лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить гуманитарную помощь в Одессе, сообщает Politeka.

В волонтерских пунктах можно получить, кроме наборов продуктов питания, также средства личной гигиены, бытовую химию, медикаменты, одежду и обувь, консультативные услуги и психологическую поддержку.

Основные локации для выдачи гуманитарной помощи для пенсионеров в Одессе – это Гуманитарные волонтерские центры, расположенные по таким адресам, пишет Politeka:

Киевский район – Люстдорфская дорога, 33 (школа №27);

Приморский район – ул. Ришельевская, 18 (на территории лицея №117, заходить со стороны улицы Жуковского);

Хаджибейский (Малиновский) – сквер Гамова, 3-я (благотворительный фонд "Добрый Самарянин");

Пересыпский (Суворовский) – ул. Махачкалинская, 4 (школа №22).

Важное условие для выдачи продуктовых наборов – предварительная регистрация, либо лично обратившись к сотрудникам одного из пунктов, либо просто позвонив по телефону. При получении гуманитарки пенсионерам или другим категориям лиц следует показать свои документы для удостоверения личности.

Волонтерский проект "Гостинна хата" также активно оказывает гуманитарную помощь семьям внутренне перемещенных лиц. Выдача продуктовых наборов производится один раз в месяц.

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