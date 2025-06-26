Причиною обмеження руху транспорту в Харкові є проведення ремонтних робіт, зокрема облаштування верхнього покриття трамвайних колій.

Обмеження руху транспорту в Харкові розпочнеться через заплановані роботи на декількох вулицях міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Департаменті будівництва та шляхового господарства міста.

З 26 червня по 2 липня буде обмеження руху транспорту в Харкові через трамвайний переїзд, який розташований навпроти універмагу «Харків» на проспекті Героїв Харкова.

Причиною перекриття є проведення ремонтних робіт, зокрема облаштування верхнього покриття трамвайних колій. Роботи триватимуть протягом тижня, і на цей період для автотранспорту буде організовано альтернативні шляхи об’їзду. Водії зможуть об'їхати закриту ділянку дороги через:

перехрестя проспекту Героїв Харкова з майданом Захисників України та вулицею Святодухівською;

або через перехрестя проспекту Героїв Харкова з вулицею Лесі Українки.

Міська влада закликає водіїв бути уважними, стежити за тимчасовими дорожніми знаками та планувати маршрути заздалегідь із урахуванням запроваджених змін.

Крім того, обмеження руху транспорту в Харкові ввели до 8 години вечора 1 серпня. Тимчасово перекрито рух транспорту на вулиці Літературній — на ділянці між вулицями Данилевського та Культури.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, зміни пов’язані з реконструкцією теплових мереж. Роботи мають на меті модернізацію інфраструктури та покращення надійності теплопостачання у цьому районі міста.

На період проведення ремонтних робіт водіям радять завчасно планувати маршрут, враховуючи необхідність об’їзду. Об'їхати перекриту ділянку можна прилеглими вулицями — Данилевського, Культури, проспектом Науки та іншими суміжними шляхами.

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