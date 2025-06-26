Причиной ограничения движения транспорта в Харькове является проведение ремонтных работ, в частности устройство верхнего покрытия трамвайных путей.

Ограничение движения транспорта в Харькове начнется из-за запланированных работ на нескольких улицах города, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено в Департаменте строительства и дорожного хозяйства города.

С 26 июня по 2 июля будет ограничение движения транспорта в Харькове из-за трамвайного переезда, расположенного напротив универмага «Харьков».

Причиной перекрытия является проведение ремонтных работ, в том числе обустройство верхнего покрытия трамвайных путей.

перекресток проспекта Героев Харькова с майданом Защитников Украины и ул. Святодуховской;

или через перекресток проспекта с ул. Леси Украинки.

Городские власти призывают водителей быть внимательными, следить за временными дорожными знаками и планировать маршруты заранее с учетом введенных изменений.

Кроме того, ограничение движения транспорта в Харькове было введено до 8 часов вечера 1 августа. Временно перекрыто движение транспорта на Литературной улице — на участке между улицами Данилевского и Культуры.

По информации Департамента строительства и путевого хозяйства изменения связаны с реконструкцией тепловых сетей. Работы направлены на модернизацию инфраструктуры и улучшение надежности теплоснабжения в этом районе города.

На период проведения ремонтных работ водителям советуют заблаговременно планировать маршрут, учитывая необходимость объезда. Объехать перекрытый участок можно по близлежащим улицам — Данилевскому, Культуре, проспекту Науки и другим смежным путям.

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