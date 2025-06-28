У Сумах, як і по всіх інших регіонах України вже помітні перші ознаки дефіциту деяких продуктів, тож розповідаємо про це детальніше.

Дефіцит продуктів у Сумах торкнувся не чогось екзотичного, а найбазовішого товару на полицях магазинів — житнього хліба, повідомляє Politeka.

Як інформує директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, причина криється не лише у зменшенні врожаю, а й у зміні логіки аграрного ринку, що змушує хлібопекарів шукати сировину за кордоном.

Дефіцит продуктів у Сумах цього року проявляється у тому, що житнього борошна катастрофічно не вистачає, а отже, і випічка хліба стає справжнім викликом для місцевих підприємств.

За словами Рибчинського, ситуація вже переросла межі звичайного сезонного коливання і перетворилася на справжню кризу. Імпорт жита нині забезпечують Польща та країни Балтії, але обсяги не покривають потреб навіть на половину.

Основна причина такої проблеми полягає у прагматичному рішенні самих аграріїв. Жито — культура менш вигідна, її врожайність нижча, а тому все більше фермерів обирають пшеницю, що приносить швидші й більші прибутки. Але ця логіка зіграла не на користь українським споживачам.

Дефіцит продуктів у Сумах може посилитися ще через те, що Білорусь, яка раніше була одним із ключових постачальників цієї важливої сировини в Україну, наразі практично випала з цього процесу. Закупівлі звідти зупинилися майже повністю, а внутрішнього виробництва не вистачає навіть для мінімального покриття запитів.

Тож українські хлібопекарі змушені закуповувати дорогу сировину за кордоном, де ситуація також далека від стабільної. Рибчинський зазначає, що тонна жита нині коштує у два рази більше, ніж рік тому. Якщо у 2024 році це було 6–7 тисяч гривень, то вже у травні 2025-го ціна злетіла до 12–14 тисяч.

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