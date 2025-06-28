В Сумах, как и во всех других регионах Украины, уже заметны первые признаки дефицита некоторых продуктов, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Дефицит продуктов в Сумах затронул не что-то экзотическое, а самый базовый товар на полках магазинов — ржаной хлеб, сообщает Politeka.

Как информирует директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, причина кроется не только в уменьшении урожая, но и в изменении логики аграрного рынка, что заставляет хлебопеков искать сырье за ​​рубежом.

Дефицит продуктов в Сумах в этом году проявляется в том, что ржаной муки катастрофически не хватает, а значит и выпечка хлеба становится настоящим вызовом для местных предприятий.

По словам Рыбчинского, ситуация уже переросла за пределы обычного сезонного колебания и превратилась в настоящий кризис. Импорт ржи в настоящее время обеспечивают Польша и страны Балтии, но объемы не покрывают потребности даже на половину.

Основная причина такой проблемы состоит в прагматичном решении самих аграриев. Рожь — культура менее выгодная, ее урожайность ниже, а потому все больше фермеров выбирают пшеницу, что приносит более быстрые и большие прибыли. Но эта логика сыграла не в пользу украинских потребителей.

Дефицит продуктов в Сумах может усилиться еще из-за того, что Беларусь, которая раньше была одним из ключевых поставщиков этого важного сырья в Украину, практически выпала из этого процесса. Закупки оттуда остановились почти полностью, а внутреннего производства не хватает даже для минимального покрытия запросов.

Поэтому украинские хлебопеки вынуждены закупать дорогостоящее сырье за ​​рубежом, где ситуация также далека от стабильной. Рыбчинский отмечает, что тонна ржи в настоящее время стоит в два раза больше, чем год назад. Если в 2024 году это было 6-7 тысяч гривен, то уже в мае 2025 цена слетела до 12-14 тысяч.

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