Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 липня можна оформити через ЦНАП або онлайн.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 липня надаватимуться за оновленими правилами, що враховують як сезонність, так і індивідуальні доходи домогосподарства, повідомляє Politeka.

Таку державну допомогу можуть отримати громадяни, які не здатні самостійно покривати витрати на житлово-комунальні послуги.

Згідно з інформацією порталу "Дія", житлова субсидія – це адресна допомога, яка розраховується окремо для опалювального (з 1 жовтня по 30 квітня) та неопалювального (з 1 травня по 30 вересня) періодів.

Оформити її можуть зареєстровані мешканці, фактичні орендарі, внутрішньо переміщені особи без договору оренди, а також опікуни недієздатних осіб чи неповнолітніх без батьків.

Щоб отримати субсидію, необхідно правильно розрахувати обов’язкову частину платежу. Це робиться за спеціальною формулою. Спершу обчислюється середньомісячний дохід родини. Його ділять на кількість членів домогосподарства, щоб отримати дохід на одну особу.

Потім цей показник ділять на прожитковий мінімум на одну людину, встановлений на 1 січня поточного року. Отриманий результат ділять на 2, множать на 20% — це і є обов’язковий відсоток платежу.

Далі розмір обов’язкової частини визначають як добуток цього відсотка і середнього доходу домогосподарства. Допомога призначається, якщо плата за комунальні послуги перевищує цей обов’язковий платіж.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 липня можна оформити через ЦНАП або онлайн, зокрема за допомогою порталу "Дія".